Продолжает работать: Трамп создал "Офис бывшего президента" во Флориде
В СМИ распространяли различные слухи о том, чем будет заниматься экс-президент США
Дональд Трамп после того, как покинул Белый дом в Вашингтоне, решил создать "Офис бывшего президента" во Флориде. Об этом сообщает Fox News.
Согласно сообщению, офис в округе Палм-Бич, штат Флорида, открыли для надзора за делами Трампа.
В заявлении офиса Трампа говорится, что "Офис бывшего президента" будет ответственным за его "переписку, публичные заявления, выступления и официальную деятельность".
Кроме этого, офис также "будет продвигать интересы Соединенных Штатов и... будет продолжать повестку дня администрации Трампа через адвокацию, организацию и общественную активность".
Напомним, ранее в СМИ распространили информацию о том, чем занялся Дональд Трамп после ухода с поста президента.