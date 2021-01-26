Продолжает работать: Трамп создал "Офис бывшего президента" во Флориде

Бывший президент США Дональд Трамп Jonathan Ernst / Reuters

В СМИ распространяли различные слухи о том, чем будет заниматься экс-президент США

Дональд Трамп после того, как покинул Белый дом в Вашингтоне, решил создать "Офис бывшего президента" во Флориде. Об этом сообщает Fox News.

Согласно сообщению, офис в округе Палм-Бич, штат Флорида, открыли для надзора за делами Трампа.

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В заявлении офиса Трампа говорится, что "Офис бывшего президента" будет ответственным за его "переписку, публичные заявления, выступления и официальную деятельность".

Кроме этого, офис также "будет продвигать интересы Соединенных Штатов и... будет продолжать повестку дня администрации Трампа через адвокацию, организацию и общественную активность".

Напомним, ранее в СМИ распространили информацию о том, чем занялся Дональд Трамп после ухода с поста президента.