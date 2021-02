Принц Гарри выиграл суд против британских СМИ по делу о клевете

Суд постановил извиниться перед ним и предоставить чек в качестве моральной компенсации

Лондонский Верховный суд встал на сторону принца Гарри и признал статьи The Mail On Sunday and MailOnline о нем клеветой. Об этом пишет People.

В частности, издания писали, что принц Гарри якобы "отвернулся от британских вооруженных сил" после того, как отказался от исполнения обязанностей членов королевской семьи.

Суд постановил извиниться перед ним и предоставить чек в качестве моральной компенсации. Однако, сколько именно он получил не разглашается.

Полученные средства принц Гарри намерен направить в благотворительный фонд Invictus Games Foundation, который поддерживает военных после возвращения из "горячих" регионов.

"Сегодня The Mail on Sunday и MailOnline публично признали в открытом суде, что опубликовали абсолютно ложную и клеветническую историю. Они извинились за то, что взяли под сомнение благосклонность герцога Сассекского Королевской морской пехоте и британским вооруженным силам. Приверженность герцога военному сообществу не подлежит сомнению", – говорится в заявлении представителей герцога Сассекского.

К слову, принц Гарри отслужил в армии 10 лет и успел дважды побывать в Афганистане. Он имеет звание корнет.

Напомним, в конце декабря 2020 года герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл выпустили свой первый подкаст для Spotify, к которому также были привлечены другие знаменитости и активисты.