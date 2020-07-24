Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на папарацци из-за фото сына

Королевская семья обвиняет таблоиды в фотографировании с беспилотника

Принц Гарри и Меган Маркл Associated Press

Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд США после того, как их сына Арчи сфотографировал беспилотник. Об этом сообщает The New York Times.

В иске отмечается, что некоторые папарацци запускали беспилотники над американским домом супругов трижды в день, чтобы получить фотографии герцогов и их маленького сына в их частном доме.

Кроме того, принц Гарри и Меган Маркл отметили, что папарацци также пытались сделать фотографии с вертолета, пролетая над задним двором их дома. Также супруга обвиняет представителей таблоидов в том, что они сделали дыры в заборе, чтобы наблюдать за семьей.

Адвокат супругов заявил, что законодательство Калифорнии гарантирует каждому человеку и семье право на частную жизнь у себя дома, никакие беспилотники, вертолеты или телеобъективы не могут забрать это право. Ответчики не были названы в иске, поскольку пара не знает, кто сделал фотографии.

Напомним, в мае сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл планируют купить роскошный особняк в Калифорнии. Стоимость дома в престижном районе Лос-Анджелеса Pacific Palisades составляет 13 млн долларов.

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В конце марта внук британской королевы Елизаветы Гарри и его жена Меган Маркл официально сложили с себя полномочия членов королевской семьи. Формально титул сохраняется, однако воспользоваться им пара не сможет.