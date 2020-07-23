Президенты США и РФ обсудили вопросы контроля над вооружением

Президент США Дональд Трамп с президентом РФ Владимиром Путиным Фото из открытых источников

Лидеры подтвердили ограничения стратегического наступательного вооружения

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин обсудили по телефону вопросы контроля над вооружением. Об этом сообщила пресс-служба президента России.

В частности, лидеры подтвердили актуальность двусторонних консультаций относительно Договора о сокращении и ограничении стратегического наступательного вооружения.

"Подробно рассмотрели проблематику стратегической стабильности и контроля над вооружением с учетом особой ответственности России и США за поддержание международного мира и безопасности", - отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее Министерство торговли США объявило о введении новых мер экспортного контроля с целью помешать попыткам компаний из Китая, России и Венесуэлы получить доступ к американским технологиям, которые могут быть использованы при разработке оружия, военного самолета или оборудования для слежения, в гражданских каналах поставок или под предлогом использования в гражданских целях