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Президенты США и РФ обсудили вопросы контроля над вооружением

Президент США Дональд Трамп с президентом РФ Владимиром Путиным

 Фото из открытых источников

Лидеры подтвердили ограничения стратегического наступательного вооружения

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин обсудили по телефону вопросы контроля над вооружением. Об этом сообщила пресс-служба президента России.

В частности, лидеры подтвердили актуальность двусторонних консультаций относительно Договора о сокращении и ограничении стратегического наступательного вооружения.

"Подробно рассмотрели проблематику стратегической стабильности и контроля над вооружением с учетом особой ответственности России и США за поддержание международного мира и безопасности", - отметили в пресс-службе.

Новости по теме: В прошлом году расходы на оборону в мире были крупнейшими за десятилетие и достигли 1917 миллиардов долларов, - SIPRI

Напомним, ранее Министерство торговли США объявило о введении новых мер экспортного контроля с целью помешать попыткам компаний из Китая, России и Венесуэлы получить доступ к американским технологиям, которые могут быть использованы при разработке оружия, военного самолета или оборудования для слежения, в гражданских каналах поставок или под предлогом использования в гражданских целях

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