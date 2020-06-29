Президентские выборы в Польше: Стало известно, какие кандидаты попали в следующий тур

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Также на нынешних выборах зафиксировали рекордно высокую явку избирателей

До второго тура президентских выборов в Польше попали действующий президент Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Об этом свидетельствуют результаты экзит-полла для крупнейших польских телеканалов, сообщает ZAXID.net.

Согласно данным, представителя партии "Право и справедливость" Анджея Дуду поддержали 41,8% избирателей. Второе место в президентской гонке занял городской голова Варшавы и выдвиженец оппозиционной партии "Гражданская платформа" Рафал Тшасковский с 30,4% голосов.

Как отмечается, ни один из кандидатов не получил необходимых 50% для победы в первом туре. Именно поэтому граждане Польши изберут главу государства во втором туре 12 июля.

Следует заметить, что в этих выборах, согласно данным компании Ipsos, явка избирателей составила 62,9% и стала самой высокой за последние 15 лет.

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Рафал Тшасковский так прокомментировал результаты экзит-полла: "Имеем шанс выиграть эти выборы. С такими результатами можно идти и биться за Польшу".

"Большое спасибо тем, кто поверил мне; после пяти лет гораздо больше людей проголосовало за меня", - заявил Анджей Дуда.

Также известно, что в тройку лидеров вошел Шимон Головня – известный польский журналист и общественный деятель. За него проголосовали 13,3% поляков, остальные кандидаты набрали менее 10%.

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Напомним, выборы президента Польше состоялись накануне, 28 июня, хотя из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19 голосование в стране началось на полтора месяца позже, чем было запланировано.