Президентские "шпильки": Трамп официально не передал "тревожный чемоданчик" Байдену, – Осмоловская

Дональд Трамп REUTERS

Трамп не признает результаты выборов, поэтому его бунтарское поведение понятно, говорит эксперт

Президент США Дональд Трамп официально не передал своему преемнику Джозефу Байдену "тревожный чемоданчик" с так называемой ядерной кнопкой. Это свидетельствует о том, что кризис политической культуры существует не только в постсоветских странах.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявила эксперт-международник, исполнительный директор Института безопасности Восточной Европы Юлия Осмоловская.

Эксперт отметила, что президент США Дональд Трамп не признает результаты выборов, в отличие от своих предшественников, поэтому его бунтарская позиция относительно того, что он не будет присутствовать на инаугурации своего преемника Джо Байдена относительно того, что он и его жена Мелания Трамп не будут передавать власть в устоявшийся способ и т. п, логична и понятна.

Юлия Осмоловская спрогнозировала, насколько Джо Байдену удастся исцелить американское общество.

"Здесь есть определенная проблема, потому что Дональд Трамп – не единственный в своей реакции на то, что произошло. Есть значительная часть американского общества, мы доподлинно не знаем, какая, но там 78 миллионов из числа избирателей мы приводим как пример, но не знаем, сколько людей с этим не соглашаются. Джозеф Байден будет иметь серьезный вызов", – сказала она.

Эксперт констатировала, что Дональд Трамп поражения не признает, но есть вопросы относительно того, насколько обстоятельства будут позволять ему действовать иным способом, в частности, неизвестно чем завершится история с импичментом.

Юлия Осмоловская не исключает, что Дональд Трамп может попасть за решетку: "Такое представить можно. Как раз одна из причин, почему Трамп хотел переизбираться на второй срок, это как раз опасения, что после завершения его президентства в отношении него могут начинаться различные уголовные расследования, которые могут завершиться реальными приговорами".

Эксперт, комментируя ситуацию с отказом Дональда Трампа отправлять в день инаугурации за Джо Байденом правительственный самолет, отметила, что это "шпильки", которые не меняют ход истории.

"Кстати, не только самолет не был передан, но и "тревожный чемоданчик", в котором находится так называемая ядерная кнопка. Есть нюансы в том, что не был официально передан этот чемоданчик, поэтому этот вопрос так же характеризует то, в какой нецивилизованный способ сейчас мы живем. И есть кризис политической культуры не только на территории постсоветского пространства, но и в более цивилизованных странах", – сказала она.

Напомним, ранее народный депутат Украины VIII созыва Игорь Попов заявил, что инаугурация новоизбранного президента США Джо Байдена будет более чем скромной, гостей будет очень мало, а публичные мероприятия будут ограничены. К мероприятию допустят максимум 10 тыс. человек.

На церемонии инаугурации Джо Байдена, которая запланирована на сегодня, 20 января, традиционное двухчасовое шествие представителя государства в Белый дом будет заменена на виртуальный парад в связи с коронавирусными ограничениями.

Кроме того, на церемонии инаугурации нового президента США эпатажная певица Леди Гага исполнит национальный гимн, а Дженнифер Лопес выступит с музыкальным перфомансом.