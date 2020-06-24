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Президента Косово обвинили в совершении военных преступлений

Были выдвинуты обвинения в убийстве, похищении людей, преследованиях и пытках

Президент Косово Хашим Тачи.Фото из открытых источников

Специальный прокурор в Гааге обвинил действующего президент Косово Хашима Тачи и еще девять лиц в совершении военных преступлений и преступлений против человечества. Об этом сообщает Euronews.

Согласно сообщению, им инкриминируют убийства, похищения людей, преследования и пытки. Обвинительный акт подал специальный прокурор Международного суда по преступлениям в Косово. 

"В обвинительном акте утверждается, что они несут ответственность за убийство почти 100 человек, в том числе косовских албанцев, сербов и представителей других этнических групп", - отметили в прокуратуре.

Как отмечается, специальный международный суд по преступлениям в Косово был создан в 2017 году. Это случилось через шесть лет после публикации доклада ПАСЕ, где утверждалось, что члены так называемой Освободительной армии Косово в конце 1990-х и начале 2000-х годов были причастны к серьезным преступлениям, в частности: наркоторговли, похищения и убийства людей, торговли человеческими органами.

Напомним, ранее коронавирус "отправил" на самоизоляцию президент Словакии Зузану Чапутову  после контакта одного из сотрудников ее администрации с инфицированным COVID-19.

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