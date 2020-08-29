Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку

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Отставка премьера была одним из ключевых требований протестующих

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов отправил в отставку премьер-министра Эрика Пухаева на фоне митингов в стране. Об этом пишет Коммерсант.

Отметим, что отставка премьера была одним из ключевых требований протестующих, после того как местный житель Инал Джабиев скончался после избиения в СИЗО.

Сообщается, что Джабиев был задержан по подозрению в покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. Из СИЗО он был доставлен в местную больницу с многочисленными травмами и без сознания.

После этого в стране прошёл стихийный митинг в Цхинвале, участие в котором приняли несколько тысяч человек. Люди выступили против произвола силовиков, требовали прозрачного разбирательства и отставки не только правительства, но и президента.

Напомним, ранее в центре Минска собрались демонстранты, выступающие за поддержку нынешних властей в Беларуси. Отмечается, что люди начали идти в сторону столичной площади Независимости около 12:00. Однако, журналисты отмечают, что часть демонстрантов прибыли автобусами: их выгрузили возле дворца культуры, где вручили красно-зеленые флаги страны.