Президент услышал: У Лукашенко заявили, что отпустили более тысячи задержанных митингующих

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Также президент приказал разобраться со всеми фактами задержаний

Председатель Совета Республики национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова заявила, что президент Александр Лукашенко услышал мнение "трудовых коллективов" и приказал разобраться с задержаниями. Об этом сообщает Telegram-канал Пул Первого.

По словам Кочановой, по состоянию на вечер четверга, 13 августа, были освобождены уже более тысячи задержанных граждан.

"Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться со всеми фактами задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении. Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям", - сказала политик.

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Напомним, ранее в МВД Беларуси заявили, что за минувшие сутки, 12 августа, во время акций протеста в Беларуси правоохранители задержали около 700 человек, таким образом общее число задержанных превысило 6,7 тысячи человек.

Также 13 августа Верховный суд Республики Беларусь опубликовал список лиц, на которых наложено административное взыскание в виде административного ареста.