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Президент услышал: У Лукашенко заявили, что отпустили более тысячи задержанных митингующих

Фото из открытых источников

Также президент приказал разобраться со всеми фактами задержаний

Председатель Совета Республики национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова заявила, что президент Александр Лукашенко услышал мнение "трудовых коллективов" и приказал разобраться с задержаниями. Об этом сообщает Telegram-канал Пул Первого. 

По словам Кочановой, по состоянию на вечер четверга, 13 августа, были освобождены уже более тысячи задержанных граждан. 

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"Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться со всеми фактами задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении. Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям", - сказала политик.

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Напомним, ранее в МВД Беларуси заявили, что за минувшие сутки, 12 августа, во время акций протеста в Беларуси правоохранители задержали около 700 человек, таким образом общее число задержанных превысило 6,7 тысячи человек. 

Также 13 августа Верховный суд Республики Беларусь опубликовал список лиц, на которых наложено административное взыскание в виде административного ареста.

 

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