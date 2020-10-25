Президент Турции вновь призвал Макрона проверить психику

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

По словам лидера Турции, Макрон "одержим" им "днем и ночью"

Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует пройти обследование его психического здоровья. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.

По словам лидера Турции, Макрон "одержим" им "днем и ночью".

"Человек, отвечающий за Францию, заблудился. Он весь день говорит об Эрдогане. Сначала посмотрите на себя и на то, куда вы идете. Я сказал вчера в Кайсери, что у него заболевание, и его действительно нужно проверить", - сказал Эрдоган.

На это заявление уже успел отреагировать глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан. Он считает, что слова Эрдогана направлены на "желание разжечь ненависть" против Франции и ее президента.

Вместе с тем министр осудил "неприемлемое поведение, особенно со стороны союзной страны".

К слову, в субботу, 24 октября, Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Макрону нужно "лечить психику" из-за политики президента Франции в отношении мусульманского меньшинства.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Иерусалим является турецким городом. По его словам, Турция покинула Иерусалим "в слезах".