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Президент Турции Эрдоган поздравил Азербайджан со взятием города в Нагорном Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Глава Турции заявил о скором освобождении остальных земель

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с "освобождением" города Шуша, который был расположен в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Anadolu.

По словам Эрдогана, взятие нагорно-карабахского города означает и возвращение контроля над другими территориями. "Освобождение Шуши - символ скорого освобождения остальных оккупированных земель Азербайджана. От своего имени, членов своей семьи и всего народа Турции поздравляю собратьев с этой значимой победой", – высказался президент Турции.

Напомним, сегодня, 8 ноября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль Баку города Шуша в Нагорном Карабахе. В то же время в Министерстве обороны Армении опровергли информацию о взятии города.

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Ранее сообщалось, что Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль восьми населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Тогда он отметил, под контролем Баку оказались села в трех районах.

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