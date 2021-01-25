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Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза повторно выиграл выборы

Президент Португалии Марсело Ребелу де Соза Фото из открытых источников

Явка на выборах в этом году была критически низкой из-за пандемии COVID-19

Действующий глава Португалии Марселу Ребелу де Соуза был переизбран на еще один президентский срок. Об этом сообщает DW

Согласно сообщению, на выборах, которые состоялись 24 января, политик одержал уверенную победу. Он получил около 61% голосов избирателей. 

Избирательная комиссия после подсчета 99% голосов заявила, что нынешний результат де Соузы на девять процентных пунктов выше, чем на предыдущих выборах пять лет назад.

Как отмечается, второе место заняла социалистка Ана Гомеш с 12,7%, третье - правопопулист Андре Вентура с 11,9% голосов.

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Следует заметить, что явка на выборах из-за пандемии была самой низкой в истории страны - около 40%. На период голосования в Португалии зарегистрирован один из самых высоких показателей заболеваемости в мире - 750 случаев на 100 тыс. населения.  

Предыдущий рекордно низкий показатель явки был зафиксирован на президентских выборах 2011 года (46,5% избирателей). 

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Напомним, в середине января 2020 года стало известно, что президент Португальской Республики Марселу Ребелу де Соуза получил положительный тест на коронавирус COVID-19.

 

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