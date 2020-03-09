Президент Португалии проведет две недели на карантине из-за коронавируса

Он отменил ряд визитов и не будет участвовать в официальных мероприятиях в стране

Президент Португалии Марсело Ребелу де Соза Фото из открытых источников

Президент Португалии Марсело Ребелу де Соза решил самоизолироваться и провести двухнедельный карантин из-за возможности заражения коронавирусом. Соответствующее сообщение размещено на сайте президента.

Согласно сообщению, на такой шаг 71-летний президент пошел после того, как Беленский дворец, что является его резиденцией, посетил класс из школы, где у одного ученика обнаружили коронавирус.

Как отмечается, португальский президент отменил все свои рабочие встречи и поездки в Португалии и за рубежом. Сейчас он находится под наблюдением медиков, никаких симптомов заражения у политика нет.

Напомним, по состоянию на 8:30 понедельника, 9 марта, в мире зарегистрировано 110 041 случай инфицирования коронавирусом COVID-19, также 62 тыс. лиц удалось преодолеть недуг.

Также Министерство иностранных дел дало рекомендации по безопасности в период эпидемии коронавируса гражданам Украины, которые находятся за границей или планируют выезжать за пределы страны.