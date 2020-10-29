Президент Польши впервые прокомментировал протесты в стране из-за запрета абортов

Президент Польши Анджей Дуда Фото из открытых источников

Анджей Дуда в случае необходимости готов идти на компромисс

Президент Польши Анджей Дуда впервые прокомментировал протесты в стране, которые возникли из-за полного запрета абортов. Об этом сообщает газета Wyborcza.

Он считает, что решение необходимо подкорректировать, а в случае необходимости он готов идти на компромисс.

"Не смотря ни на что, я надеюсь, что Конституционный суд даст время, чтобы это положение можно было доработать", - отметил Дуда.

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Напомним, ранее Верховный суд Польши признал неконституционным положения закона об абортах, что позволяет прерывать беременность в случае врожденных пороков плода. Как отмечается, отныне такая процедура в стране запрещена, и в большинстве случаев женщинам придется вынашивать нежелательных детей.