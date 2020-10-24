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Президент Польши Дуда заразился коронавирусом

Анджей Дуда Фото из открытых источников

По словам прессекретаря президента, Дуда чувствует себя нормально

Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом COVID-19, его тест показал положительный результат. Об этом сообщил пресс-секретарь польского главы Блажей Спыхальский на странице в Twitter.

Как отмечается, Анджей Дуда получил положительный результат ПЦР-теста 23 октября. По предварительной информации, президент чувствует себя нормально. 

"По рекомендации, президент вчера прошел тест на наличие коронавируса. Результат оказался положительным. Президент чувствует себя хорошо. Мы постоянно контактируем с соответствующими медицинскими службами", - отметил Блажей Спыхальський.

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Напомним, 11 октября президент Польши Анджей Дуда прибыл в Украину с официальным визитом, где пробыл до 13 октября. Во время этого польский глава встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетил ряд официальных мероприятий.

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