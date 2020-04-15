Президент Никарагуа не появлялся на публике больше месяца, - СМИ

Президент Никарагуа Даниель Ортега Фото из открытых источников

Правительство утверждает, что президент находится в стране и продолжает работать

Президент Никарагуа Даниель Ортега не появлялся на публике уже более месяца. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что 74-летний президент для борьбы с распространением коронавируса, 12 марта принимал участие в онлайн-конференции с лидерами стран Центральной Америки. А вживую его видели 21 февраля последний раз, во время военного мероприятия, которое транслировалось на телевидении.

Впрочем, правительство страны утверждает, что сам лидер страны, не смотря на отсутствие на публике, находится в стране и продолжает работать.

Кроме того, власть страны не вводила никаких карантинных ограничений для распространения коронавирус, в связи с чем подверглась критике со стороны ВОЗ и организации по правам человека Human Rights Watch.

Как отмечается, в Никарагуа лабораторно подтверждено 12 случаев заражения коронавирусом, из которых 9 находятся на обсервации. Один человек умер.

Ранее сообщалось, что в мире 2 043 000 случаев заболевания коронавірусну инфекцию 484 573 человека выздоровели и 126 753 умерли от осложнений.