Президент Молдовы призвал граждан выйти на улицы после второго тура выборов

Президент Молдовы Игорь Додон EPA

По словам Игоря Додона, его оппоненты не понимают, "пока не получат по морде"

Президент Молдовы Игорь Додон призвал своих сторонников "выйти на улицы" после второго тура выборов главы страны 15 ноября. Об этом он заявил во время митинга в Кишиневе, передает "Европейская правда".

По словам Додона, результаты подсчета голосов могут сложиться так, что его избрание придется защищать. "15 ноября мы все, как один, должны пойти голосовать. А 16-го, если понадобится, мы все должны выйти и защищать свою победу", – сказал президент.

При этом нынешний глава государства дважды подчеркнул, что потребность "защиты победы" является реальной. "Мы должны быть жесткими и давать отпор. И я вам обещаю, что мы не упустим победу. И если надо будет выйти сюда (на площадь, – ред.) и защищать ее – мы выйдем и будем защищать. Не ради Додона, а ради наших детей", – сказал Додон.

Кроме того, он отметил, что принял решение о ведении более жесткой кампании. "Потому что они (команда оппонента Додона Майи Санду), пока не получат по морде – не понимают", – заявил президент.

Напомним, 1 ноября в Молодове состоялся первый тур президентских выборов. Участие в них приняли более 1,2 млн человек, общая явка составила 42,76%.

Впоследствии второй тур выборов президента Молдовы назначили на 15 ноября. Тогда стало известно, что за президентское кресло будут соревноваться Майя Санду и Игорь Додон.