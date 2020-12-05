Президент Молдавии хочет успеть подписать закон о русском языке до инаугурации Санду
Игорь Додон надеется на принятие ряда законов во втором чтении
Президент Молдовы Игорь Додон ожидает успеть подписать закон о повышении статуса русского языка в республике до того, как новоизбранная Мая Санду вступит в должность. Об этом Додон сообщил в интервью телеканалу "Россия-24", передает ТАСС.
"Для нас принципиально важно, чтобы эти законы были приняты во втором чтении до инаугурации нового президента для того, чтобы я эти законы подписал. Мне кажется, что следующий президент эти законы не подпишет", - подчеркнул Игорь Додон.
Кроме этого, действующий президент Молдовы надеется, что российская вакцина против коронавируса поступит в страну в ближайшее время.
К слову, 3 декабря парламент Молдовы одобрил в первом чтении законопроект о закреплении за русским языком статуса межнационального общения. Кроме этого, депутаты проголосовали за поправки, отменяющие запрет на вещание телеканалов РФ.
Помимо этого, документ обязывает государственных чиновников по просьбе граждан отвечать на русском языке, в том числе документально. Это также касается судов, ведь ранее русскоязычные жители Молдовы были вынуждены за свой счет нанимать переводчиков.
Также депутаты в первом чтении одобрили решение, обязывающее производителей лекарств печатать инструкции к ним на государственном и русском языках.
Напомним, в конце ноября Центральная избирательная комиссия Молдовы объявила лидера партии "Действие и солидарность" Майю Санду победителем выборов президента. Политика поддержали 57,72 процентов граждан.