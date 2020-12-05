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Президент Молдавии хочет успеть подписать закон о русском языке до инаугурации Санду

Игорь Додон и Мая Санду Фото из открытых источников

Игорь Додон надеется на принятие ряда законов во втором чтении

Президент Молдовы Игорь Додон ожидает успеть подписать закон о повышении статуса русского языка в республике до того, как новоизбранная Мая Санду вступит в должность. Об этом Додон сообщил в интервью телеканалу "Россия-24", передает ТАСС.  

"Для нас принципиально важно, чтобы эти законы были приняты во втором чтении до инаугурации нового президента для того, чтобы я эти законы подписал. Мне кажется, что следующий президент эти законы не подпишет", - подчеркнул Игорь Додон. 

Кроме этого, действующий президент Молдовы надеется, что российская вакцина против коронавируса поступит в страну в ближайшее время. 

К слову, 3 декабря парламент Молдовы одобрил в первом чтении законопроект о закреплении за русским языком статуса межнационального общения. Кроме этого, депутаты проголосовали за поправки, отменяющие запрет на вещание телеканалов РФ. 

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Помимо этого, документ обязывает государственных чиновников по просьбе граждан отвечать на русском языке, в том числе документально. Это также касается судов, ведь ранее русскоязычные жители Молдовы были вынуждены за свой счет нанимать переводчиков.

Также депутаты в первом чтении одобрили решение, обязывающее производителей лекарств печатать инструкции к ним на государственном и русском языках.

Напомним, в конце ноября Центральная избирательная комиссия Молдовы объявила лидера партии "Действие и солидарность" Майю Санду победителем выборов президента. Политика поддержали 57,72 процентов граждан. 

 
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