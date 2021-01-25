Президент Мексики заболел коронавирусом COVID-19

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор Фото из открытых источников

Сейчас у него наблюдаются легкие симптомы

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил что у него диагностировали коронавирус COVID-19. Об этом он написал в своем Twitter.

"С сожалением сообщаю вам, что я заболел COVID-19. Симптомы легкие, но я уже лечусь. Как всегда, я настроен оптимистично. Мы все будем двигаться вперед", - написал политик.

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Как отмечается, на период отсутствия главы государства его будет представлять глава МВД Ольга Санчес Кордеро.

Кроме этого, президент Мексики рассказал, что он намерен позвонить президенту РФ Путину по вопросу о возможной поставке российской вакцины "Спутник V".

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Напомним, недавно стало известно, что главный тренер мадридского футбольного клуба "Реала" Зинедин Зидан заболел коронавирусом.