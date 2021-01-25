live
Новости » Мир Читати новину українською

Президент Мексики заболел коронавирусом COVID-19

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор Фото из открытых источников

Сейчас у него наблюдаются легкие симптомы

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил что у него диагностировали коронавирус COVID-19. Об этом он написал в своем Twitter

"С сожалением сообщаю вам, что я заболел COVID-19. Симптомы легкие, но я уже лечусь. Как всегда, я настроен оптимистично. Мы все будем двигаться вперед", - написал политик. 

Новости по теме: Врачи обнаружили у больных коронавирусом детей симптом, который может запутать

Как отмечается, на период отсутствия главы государства его будет представлять глава МВД Ольга Санчес Кордеро. 

Кроме этого, президент Мексики рассказал, что он намерен позвонить президенту РФ Путину по вопросу о возможной поставке российской вакцины "Спутник V".

Новости по теме: Германия первой в Евросоюзе разрешит лечение COVID-19 с помощью антител

Напомним, недавно стало известно, что главный тренер мадридского футбольного клуба "Реала" Зинедин Зидан заболел коронавирусом.

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

У посольства России в Киеве произошла стычка во время акции в поддержку Навального Возле Верховной Рады задержали вооруженного ножом и пистолетом мужчину На столичном Печерске неизвестные напали на журналистов, начато уголовное производство В подземном переходе в центре Киева упал потолок
Loading...

программы канала ZIK

Трагедия в Харькове. Шокирующие платежки. Реформа школы. Байден - президент | Детали недели | 23.01.21
Завышенные тарифы. Майдан. Трагедия в Харькове. Реинтеграция Донбасса | Ток-шоу
Ренат Кузьмин | Ток-шоу
Пожар в Харькове. Тарифные протесты. ВР возвращается к работе | Детали дня | 22.01.21
Фальсификация коронавірусних справок. Компенсации для врачей | COVID-19: Поддерживаем друг друга
Николай Азаров | Ток-шоу