Президент Мали заявил об отставке после попытки госпереворота

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта Фото из открытых источников

Ибрагим Бубакар Кейта принял такое решение, чтобы избежать кровопролития

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта заявил, что уходит в отставку и распускает парламент, через несколько часов после того, как взбунтовавшиеся солдаты задержали его и других высших должностных лиц. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, глава государства заявил, что он против кровопролития и поэтому принял решение, что покинет свою должность.

"Я не хочу, чтобы проливалась кровь, чтобы сохранить мою власть. Я хочу в этот момент поблагодарить малийский народ за его поддержку на протяжении этих долгих лет и за теплоту его чувств и сообщить о решении сложить с себя полномочия, все свои полномочия, с этого момента. И со всеми правовыми последствиями распускается Национальная ассамблея (однопалатный парламент - ред.) и правительство",- сказал Кейта в коротком обращении, переданном по государственному телевидению.

Отметим, Ибрагим Бубакар Кейта занимал пост главы Мали с 2013 года.

К слову, в последние недели в Мали проходили акции протеста против Ибрагима Бубакара Кейты и его премьера Сиссе. Вчера, 18 августа, демонстранты начали собираться на площади Независимости для продолжения протеста, во время которого погибли не менее пяти человек.

Ранее сообщалось, что вчера, 18 августа, в военном гарнизоне Soundiata-Keïta, что в городе Кати – 15 км от столицы Бамако – начался мятеж. На военной базе была слышна стрельба. Старших офицеров взяли под стражу. Солдаты получили оружие из арсеналов. В направлении столицы из Кати отправились колонны бронетехники и танков, а также грузовики с вооруженными солдатами.

Уже состоялся ряд арестов известных малийских политических деятелей. Речь идет о председателе парламента Мусса Тимбине, премьер-министра Бубу Сиссе, министра обороны Ибрагима Дахира Дембеле, главу МИД Тебле Драме, а также сына президента Ибрагима Бубакара Кейты – Карима.