Президент Мали заявил об отставке после попытки госпереворота
Ибрагим Бубакар Кейта принял такое решение, чтобы избежать кровопролития
Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта заявил, что уходит в отставку и распускает парламент, через несколько часов после того, как взбунтовавшиеся солдаты задержали его и других высших должностных лиц. Об этом сообщает Reuters.
Согласно сообщению, глава государства заявил, что он против кровопролития и поэтому принял решение, что покинет свою должность.
"Я не хочу, чтобы проливалась кровь, чтобы сохранить мою власть. Я хочу в этот момент поблагодарить малийский народ за его поддержку на протяжении этих долгих лет и за теплоту его чувств и сообщить о решении сложить с себя полномочия, все свои полномочия, с этого момента. И со всеми правовыми последствиями распускается Национальная ассамблея (однопалатный парламент - ред.) и правительство",- сказал Кейта в коротком обращении, переданном по государственному телевидению.
Отметим, Ибрагим Бубакар Кейта занимал пост главы Мали с 2013 года.
К слову, в последние недели в Мали проходили акции протеста против Ибрагима Бубакара Кейты и его премьера Сиссе. Вчера, 18 августа, демонстранты начали собираться на площади Независимости для продолжения протеста, во время которого погибли не менее пяти человек.
Ранее сообщалось, что вчера, 18 августа, в военном гарнизоне Soundiata-Keïta, что в городе Кати – 15 км от столицы Бамако – начался мятеж. На военной базе была слышна стрельба. Старших офицеров взяли под стражу. Солдаты получили оружие из арсеналов. В направлении столицы из Кати отправились колонны бронетехники и танков, а также грузовики с вооруженными солдатами.
Уже состоялся ряд арестов известных малийских политических деятелей. Речь идет о председателе парламента Мусса Тимбине, премьер-министра Бубу Сиссе, министра обороны Ибрагима Дахира Дембеле, главу МИД Тебле Драме, а также сына президента Ибрагима Бубакара Кейты – Карима.