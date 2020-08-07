Президент Ливана заявил, что взрыв в Бейруте могла вызвать ракета или бомба

Президент Ливана Мишель Аюн Фото из открытых источников

Следствие проверяет три версии взрыва

Президент Ливана Мишель Аюн заявил, что взрыв в порту Бейрута мог возникнуть в результате внешнего вмешательства. Об этом сообщает Al Jazeera.

Как известно, сейчас в Ливане рассматривают несколько возможных причин трагедии, среди которых халатность и несчастный случай. Однако, глава государства предположил, что взрыв селитры в порту мог возникнуть в результате попадания взрывного устройства.

"Пока причина еще не установлена. Однако существует вероятность того, что они (взрывы – ред.) произошли в результате внешнего вмешательства из-за ракеты, бомбы или иным путем", – процитировало издание президента Ливана.

Отмечается, что в настоящее время следствие расследует три основных вопроса. Во-первых, как аммиачная селитра прибыла в Бейрут и хранилась там. Во-вторых, взрыв вызвала халатность или это результат несчастного случая. В-третьих, существует ли вероятность внешнего вмешательства (попадания ракеты, бомбы и т. д.).

Как сообщали ранее, в Ливане во время расследования возможных причин взрыва в порту Бейрута задержали 16 сотрудников, среди которых – генеральный менеджер порта Хассан Корайтем.

Напомним, по предварительной версии, взрыв в порту Бейрута произошел из-за 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры) с судна российского бизнесмена. Одна из причин трагедии – проведение сварочных работ, которые спровоцировали взрыв.