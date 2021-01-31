Президент Литвы выдвинул Тихановскую на Нобелевскую премию мира

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Оппозиционер назвала такой шаг проявлением солидарности с Беларусью

Президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул белорусскую оппозиционера Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Науседа выдвинул на премию Тихановскую, чтобы выразить свою поддержку белорусскому демократическому движению, которое требует свободных выборов.

В то же время сама Тихановская уже отреагировала на свое выдвижение и поблагодарила главу Литвы. " Это большое выражение солидарности с Беларусью и признание нашей мирной борьбы за свободу, которая вдохновляет весь мир с августа прошлого года", – говорится в сообщении оппозиционера в Twitter.

Напомним, в декабре Светлана Тихановская от имени представителей оппозиции Беларуси получила премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли". Церемония вручения состоялась на пленарной сессии Европарламента в Брюсселе.

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Ранее сообщалось, что американское агентство Bloomberg представило список из 50 человек, что в 2020 году достигли наиболее выдающихся достижений в своей сфере. К перечню, разделенному на пять категорий, попала и Светлана Тихановская.