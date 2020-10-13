Президент Кыргызстана признал назначение нового премьер-министра незаконным

Сооронбай Жээнбеков Фото из открытых источников

Парламент принял решение с нарушением процедуры

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков признал незаконным и вернул в парламент страны постановление об утверждении нового премьер-министра и правительства. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков вернул в Жогорку Кенеш страны постановление об утверждении программы, определении структуры и состава Правительства республики. Копии постановления Жогорку Кенеша поступили в аппарат Президента 12 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, аппарат президента Кыргызской Республики вернул предоставленные документы в парламент, поскольку решение было принято без кворума. Согласно законам Кыргызстана, физически на заседании должен присутствовать 61 депутат, а наличие доверенностей дает право на голосование, но не на формирование кворума.

"По имеющейся информации на внеочередном заседании Жогорку Кенеша от 10 октября 2020 года официально было озвучено о присутствии 51 депутата и дополнительно о наличии 10 доверенностей от других депутатов. Тем самым кворум не обеспечен, решения, принятые без кворума, считаются незаконными и не имеют юридической силы", - пояснили в президента.

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Напомним, накануне президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков повторно подписал указ о введение на территории города Бишкек режима чрезвычайного положения.

Массовые протесты в Кыргызстане вспыхнули 5 октября в знак несогласия с результатами парламентских выборов. В митингах приняли участие тысячи людей, после чего акции переросли в столкновения с полицией.

Позже Центральная избирательная комиссия Кыргызстана заявила о непризнании результатов парламентских выборов в стране.

А 9 октября президент Жээнбеков ввел на территории Бишкека режим чрезвычайного положения "в связи со сложившейся ситуацией, связанной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков".