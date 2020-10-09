Президент Кыргызстана объявил чрезвычайное положение в Бишкеке: В город вводят войска

Сооронбай Жээнбеков. Фото: knews.kg

Чрезвычайное положение введено до 08:00 21 октября

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков ввел на территории города Бишкек режим чрезвычайного положения. В столицу водят войска, передает пресс-служба президента.

"Ввести чрезвычайное положение на территории города Бишкек Кыргызской Республики на период с 20:00 9 октября 2020 года до 08:00 21 октября 2020 года", - говорится в указе главы Республики.

Как отмечается, режим чрезвычайного положения вводится "в связи со сложившейся ситуацией, связанной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков".

Кроме того, Генеральному штабу Вооруженных сил Кыргызской Республики поручено ввести в город Бишкек воинские формирования с техникой для организации блок-постов, прекращения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения.

Указом Жээнбекова также определено ограничение прав и свобод граждан на территории города Бишкек.

"В частности, принято решение запрещать отдельным гражданам покидать место жительства, ввести контроль за средствами массовой информации, ввести особые правила пользования связью, ограничить движение транспортных средств", - добавляется в документе.

Новости по теме: Политические протесты в Кыргызстане: Как оппозиция заставила власть провести перевыборы в парламент

Напомним, 5 октября в Кыргызстане вспыхнули массовые протесты в знак несогласия с результатами парламентских выборов. В митингах приняли участие тысячи людей, а затем акции переросли в столкновения с полицией.

Впоследствии Центральная избирательная комиссия Кыргызстана заявила, что не признает результатов парламентских выборов в стране и в течение двух недель должна назначить повторные выборы депутатов парламента страны.

Накануне заместитель главы Совета безопасности Кыргызстана Омурбек Суваналиев заявил о пропаже президента страны Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова, также было принято решение о закрытии границ.

Сегодня, 9 октября, президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку премьер-министра Кубатбека Боронова и его правительство.