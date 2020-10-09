Президент Кыргызстана назвал условия, при которых уйдет в отставку

Сооронбай Жээнбеков Сайт президента Кыргызстана

По его словам, необходимо стабилизировать ситуацию в стране

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов покинуть свой пост только после того, как будут утверждены "легитимные руководители органов исполнительной власти и страна станет на путь законности". Об этом он сказал в своем обращении, опубликованном пресс-службой президента.

По словам Жээнбекова, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию в стране необходимо осуществить несколько шагов. Первый - это проведение новых парламентских выборов.

"Аннулированы результаты выборов в Жогорку Кенеш. Теперь должны быть назначены новые парламентские выборы. Решение по этому поводу примет ЦИК. Эти меры снизят нынешнюю политическую напряженность", - пояснил президент Кыргызстана.

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Кроме этого, по мнению Жээнбекова, нужно "отправить в отставку премьер-министра и членов правительства, которые работали до кризиса, что создаст законные основания для новых назначений". Для легитимизации назначения нового премьера и членов правительства необходимы постановление Жогорку Кенеша и указ президента.

Как отмечается, для выполнения парламентариями своих обязанностей, правоохранительные органы должны обеспечить безопасность депутатов Жогорку Кенеша.

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"Дорогие соотечественники, как ранее говорил, я намерен легитимизировать происходящие кадровые изменения. Для меня никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества. Нам нужно как можно скорее вернуть ситуацию в правовое русло. После того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна станет на путь законности, готов уйти с поста Президента Киргизской Республики", - заявил Жээнбеков.

Также пресс-секретарь президента Кыргызстана Толгонай Стамалиева уточнила, что "вопрос добровольной отставки президента не обсуждается, такой вопрос не стоит". Она отметила, что на подпись президента не поступало заявление премьер-министра Кыргызстана Кубатбека Боронова об отставке.

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Напомним, 5 октября в Кыргызстане вспыхнули массовые протесты в знак несогласия с результатами парламентских выборов. В митингах приняли участие тысячи людей, а затем акции переросли в столкновения с полицией.

Известно, что митингующие захватили парламентское здание, а также использовали "коктейли Молотова". В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.

Впоследствии Центральная избирательная комиссия Кыргызстана заявила, что не признает результатов парламентских выборов в стране.

Накануне заместитель председателя Совета безопасности Кыргызстана Омурбек Суваналиев заявил о пропаже президента страны Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова, также было принято решение о закрытии границ.