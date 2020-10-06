Президент Кыргызстана готов аннулировать результаты выборов, которые вызвали протесты

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков Фото из открытых источников

Сооронбай Жээнбеков заявил, что мир и стабильность в обществе важнее депутатских мандатов

Во вторник, 6 октября, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил о готовности аннулировать результаты парламентских выборов, которые привели к массовым протестам и захвату зданий в столице Бишкека. Об этом сообщает Радио Свобода.

Так, Жээнбеков отметил, что ночью отдельные политические силы пытались незаконно захватить власть.

"Под предлогом выборов они нарушили общественный порядок, совершили разгром. Не подчиняясь требованиям правоохранительных органов, они избивали медиков и громили дома. Я отдал приказ правоохранительным органам не стрелять, чтобы избежать кровопролития. До последнего момента мы прилагали все усилия, чтобы ситуация не обострилась", – отметил Жээнбеков.

По его словам, мир и стабильность в обществе важнее депутатских мандатов. В связи с этим он поручил ЦИК изучить все факты нарушения законодательства и предложил "в случае необходимости" аннулировать результаты выборов.

"Я предлагаю лидерам политических партий успокоить своих сторонников и вывести их из мест скопления. Всех соотечественников я призываю сохранять стабильность, не поддаваться провокациям и не предпринимать незаконных действий. Мир и безопасность в стране – превыше всего! Все силы я призываю поставить судьбу страны выше своих политических амбиций и вернуться в правовое русло", – добавил глава Киргизии.

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К слову, сейчас место пребывания президента Жээнбекова неизвестно. Однако, по словам его пресс-секретаря, он находится в Бишкеке.

Напомним, 5 октября в Кыргызстане вспыхнули массовые протесты в знак несогласия с результатами парламентских выборов. В митингах приняли участие тысячи людей, а затем акции переросли в столкновения с полицией.

В ходе протестов пострадали не менее 590 человек, еще один погиб.

Известно, что митингующие захватили парламентское здание, а также использовали "коктейли Молотова". В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.