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Президент Ирана обвинил Израиль в убийстве ученого-ядерщика

Хасан Рухани фото - из открытых источников

Духовные и военные правители Ирана пригрозили местью

Президент Ирана Хасан Рухани обвинил Израиль в убийстве иранского ученого Мохсена Фахризаде, которого подозревали в создании секретной программы по разработке ядерного оружия. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что духовные и военные правители Ирана пригрозили местью за убийство Фахризаде. "В очередной раз злые руки глобального высокомерия были запятнаны кровью наемного узурпатора сионистского режима. Убийство мученика Фахризаде демонстрирует отчаяние наших врагов и глубину их ненависти... Его мученичество не замедлит наши достижения", – сказал Рухани.

В то же время журналисты сообщают, что смерть ученого может спровоцировать конфронтацию между Ираном и его противниками, что осложнит любые попытки новоизбранного президента США Джо Байдена разрядить ситуацию в странах.

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Напомним, недавно вблизи Тегерана совершили нападение на главного иранского ученого-атомщика Мохсена Фахризаде, в больнице от полученных травм ученый скончался. Нападавшие применили бомбу и огнестрельное оружие.

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