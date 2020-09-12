Президент Бразилии заявил, что его страна "практически победила" коронавирус

Президент Бразилии Жаир Болсонару Фото из открытых источников

Болсонару заверил, что бразильское правительство сделало все, чтобы минимизировать негативные последствия пандемии

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что его страна практически победила эпидемию коронавируса COVID-19, а журналисты скрывают успехи власти. Об этом сообщает Globo.

По словам Болсонару, бразильское правительство сделало все, чтобы минимизировать негативные последствия эпидемии. В частности, по состоянию на 11 сентября социальную помощь в связи с коронавирусом там получили 65 миллионов человек.

"Правительство сделало все, чтобы минимизировать ее негативные последствия. Была экстренная помощь, которую получили 65 миллионов человек, или еще была помощь кредитом микро - и малым компаниям. То есть, инвестировали значительные средства и ресурсы, чтобы губернаторы и мэры не экономили на здоровье и уходе за инфицированными", - отметил бразильский глава.

Кроме этого, президент подчеркнул, что Бразилия принадлежит к тем странам, которые меньше всего пострадали от пандемии COVID-19.

К слову, по состоянию на утро 11 сентября Бразилия находится третьей в антирейтинге по количеству больных коронавирусом. От начала пандемии COVID-19 там заразились более 4,2 млн человек, из них более 130 тысяч умерли, а 3,5 млн выздоровели.

Напомним, в июне президент Бразилии Жаир Болсонару поддержал решение правительства по ограничению доступа к статистике, которая касается коронавируса. Вместо этого он заверил, что в стране разрабатываются другие меры, которые позволят улучшить сообщения о новых случаях заболевания.