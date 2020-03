Президент Бразилии заразился коронавирусом, - СМИ

Болезнь обнаружили после поездки в США

Президент Бразилии Жаїр Болсонару прошел тест на коронавирус, который показал положительный результат. Теперь президент ждет результатит второго теста, передает местное издание O Dia.

Издание сообщает о "положительный первый тест для проверки на коронавірусну инфекцию у президента республики Жаира Болсонару".

Как отмечает журналист Guardian в Латинской Америке Том Филлипс, о том, что первый тест президента Жаира Болсонару оказался положительным на коронавирус, сообщила газета мера Рио-де-Жанейро.

