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Президент Бразилии заразился коронавирусом, - СМИ

Фото из открытых источников

Болезнь обнаружили после поездки в США

Президент Бразилии Жаїр Болсонару прошел тест на коронавирус, который показал положительный результат. Теперь президент ждет результатит второго теста, передает местное издание O Dia.

Издание сообщает о "положительный первый тест для проверки на коронавірусну инфекцию у президента республики Жаира Болсонару".

Как отмечает журналист Guardian в Латинской Америке Том Филлипс, о том, что первый тест президента Жаира Болсонару оказался положительным на коронавирус, сообщила газета мера Рио-де-Жанейро.

Тест президента Бразилии провели после того, как у прессекретаря Болсонару обнаружили болезнь после поездки в США.

Ранее сообщалось, что у жены премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо официально подтвердили коронавирус и отправили ее в изоляцию.

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