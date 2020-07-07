Президент Бразилии заразился коронавирусом
Его тест на COVID-19 дал положительный результат
Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился COVID-19. Об этом пишет Washington Post.
По словам президента, его тест на COVID-19 дал положительный результат.
Отметим, что Болсонару известный своей критикой карантина и ограничений, связанных с пандемией. Через суд его пытались заставить носить маску в общественных местах, но решение он обжаловал.
Также президент Бразилии называл коронавирус "небольшим гриппом" и посещал митинги против карантина.
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Напомним, ранее Жаир Болсонару поддержал решение правительства об ограничении доступа к статистике, которая касается коронавируса.