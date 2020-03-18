Президент Бразилии получил второй тест на коронавирус: Он показал отрицательный результат

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Он с самого начала отрицал, что заболел коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару сдал повторные анализы на коронавирус, которые показали отрицательный результат, передает издание Globo.

"Сообщаю, что мой второй тест на COVID-19 показал отрицательный результат", - написал Болсонару в соцсетях.

Напомним, на прошлой неделе бразильские СМИ сообщали, что анализ на заражение коронавирусом Болсонару показал положительный результат. Незадолго до этого заражение коронавирусом подтвердилось у сотрудника Болсонару, ответственного в его администрации за коммуникации. Вместе с ним он ездил в США, где встречался с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Майком Пенсом.

Однако, позже сам Болсонару заявил, что сообщения о том, что он якобы заразился коронавирусом, не соответствуют действительности. Президент рассказал, что сдал анализы, которые не выявили у него вирус. Также он призвал сограждан не верить фейковым новостям.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро, 18 марта, в мире зарегистрировали уже более 198 тыс. случаев заражения коронавирусом.