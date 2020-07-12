Президент Болгарии призвал правительство уйти в отставку из-за протестов против коррупции

Протесты в Софии, Болгария, 11 июля 2019 года Радио Свобода

Протесты в стране проходят из-за напряженности между президентом и правоцентристским правительством премьера Борисова

Президент Болгарии Румен Радев призвал правительство и генерального прокурора подать в отставку из-за массовых протестов граждан против топ-коррупции в стране. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Такое заявление глава государства сделал после того, как в его канцелярии провели обыски. Отмечается, что следственные действия состоялись после того, как Радев заявил, что Национальная служба охраны, которая отвечает за охрану высокопоставленных чиновников, должна прекратить защищать главу "Движения за права и свободы" Ахмеда Догана.

По словам болгарского лидера, решения относительно Догана приняла комиссия, подчиненная правительству, то есть Бойко Борисову.

К слову, перед этим в Болгарии прошли два протеста против коррупции. Отмечается, что на первой акции сторонники президента критиковали действия прокурора и правительства, забрасывая им коррупцию и произвол. На второй – собрались сторонники премьера Бойко Борисова и правящей партии.

Новости по теме: В Сербии протесты переросли в столкновения между активистами и полицией

Кроме этого, недавно митингующие скандировали в Софии требования об отставке перед зданием правительства, парламентом и Дворцом правосудия.

Заметим, массовые протесты в Болгарии проходят из-за политической напряженности между Радевом и правоцентристским правительством премьера Борисова накануне выборов, запланированных на 2021 год.

Напомним, недавно премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обвинил президента Румена Радева в шпионстве с помощью беспилотного летательного аппарата.