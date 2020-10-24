Президент Азербайджана заявил о готовности немедленно остановить боевые действия в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев Фото из открытых источников

Однако для этого Армения должна прекратить огонь

Азербайджан готов немедленно остановить боевые действия в Нагорном Карабахе если армянская сторона выполнит определенные условия. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Le Figaro.

В частности, азербайджанский глава подчеркнул, что республика вернется за стол переговоров в том случае, если Ереван согласится "с базовыми принципами, определенными Францией, Россией и США, принципам, с которыми мы (Баку - ред.) сами согласились".

"Мы готовы прекратить действия хоть сегодня. Я уже заявлял это в ходе переговоров в Москве 10 октября. Для достижения этого достаточно будет, чтобы Армения прекратила огонь. Именно после этого наступит время действовать для дипломатов", - подчеркнул Ильхам Алиев.

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Напомним, 19 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев заявили о готовности проведения в Москве переговоров по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

Перед этим страны уже несколько раз договаривались о перемирии 9 и 17 октября, однако договоренности были нарушены, в результате обстрелы в Нагорном Карабахе продолжились.