Президент Армении выступил за отставку правительства Пашиняна

Армен Саркисян Фото з відкритих джерел

По словам главы Армении, в стране необходимо создать временное правительство

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что правительство страны во главе с премьер-министром Николом Пашиняном должен уйти в отставку. Об этом глава страны сообщил во время встречи с представителями армянской общины в Москве.

По словам Саркисяна, это единственное решение для любой страны, где происходит такая трагедия". "Если политический деятель сильный-он может потом вернуться. Нельзя оценивать кризис лишь количеством собравшихся на площади людей. Это не только кризис государства, но и нации – правозащитный, психологический, финансовый, экономический, гуманитарный", – сказал президент.

В то же время глава Армении считает, что проведение внеочередных выборов в стране и создание временного правительства национального согласия – это цивилизованный путь. Саркисян убежден, что временное правительство должно проработать максимум один год – до новых выборов, а в этот период провести референдум и внести изменения в Конституцию, где будут закреплены всенародные выборы президента (сейчас в Армении президент избирается по результатам голосования парламента, – ред.).

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Напомним, 12 ноября Никол Пашинян записал обращение к нации, в котором заявил о возможности окружения 20 тысяч солдат и офицеров страны в случае отказа подписать заявление по Нагорному Карабаху. Тогда он сказал, что понимал высокий риск его физической гибели.