Пресс-секретаря Навального арестовали на девять суток
Для ее задержания приехал целый автобус сотрудников полиции
Пресс-секретаря российского оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш арестовали на 9 суток за призывы к несанкционированной акции 23 января. Об этом она сообщила в Twitter.
"Арестовали на 9 суток. Ну, вы знаете, что делать. 23 января 14.00, центральные улицы ваших городов. Приходите!", - написала она.
Отметим, что Ярмыш задержали в Москве 21 января. По ее словам, для ее задержания приехал целый автобус сотрудников полиции.
Напомним, 17 января в России в аэропорту Шереметьево приземлился самолет с оппозиционером Алексеем Навальным. Во время прохождения пограничного контроля политика задержали российские правоохранители.
Позже стало известно, что задержан по возвращении из Германии находится в одном из отделений полиции города Химки, что в Московской области.
На следующий день, 18 января, вместо 29 января, начался суд над Алексеем Навальным. Адвокату Навального Ольге Михайловой о судебном заседании сообщили за несколько минут до его начала. К тому же суд над оппозиционером начался прямо в отделении полиции.
После этого, российскому оппозиционеру Алексею Навальному во время суда назначили 30-дневный срок заключения до 15 февраля 2021 года. Он отправили в следственный изолятор "Матросская тишина" в Москве.