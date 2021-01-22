Пресс-секретаря Навального арестовали на девять суток

Для ее задержания приехал целый автобус сотрудников полиции

Пресс-секретаря российского оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш арестовали на 9 суток за призывы к несанкционированной акции 23 января. Об этом она сообщила в Twitter.

"Арестовали на 9 суток. Ну, вы знаете, что делать. 23 января 14.00, центральные улицы ваших городов. Приходите!", - написала она.

Отметим, что Ярмыш задержали в Москве 21 января. По ее словам, для ее задержания приехал целый автобус сотрудников полиции.

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Напомним, 17 января в России в аэропорту Шереметьево приземлился самолет с оппозиционером Алексеем Навальным. Во время прохождения пограничного контроля политика задержали российские правоохранители.

Позже стало известно, что задержан по возвращении из Германии находится в одном из отделений полиции города Химки, что в Московской области.

На следующий день, 18 января, вместо 29 января, начался суд над Алексеем Навальным. Адвокату Навального Ольге Михайловой о судебном заседании сообщили за несколько минут до его начала. К тому же суд над оппозиционером начался прямо в отделении полиции.

После этого, российскому оппозиционеру Алексею Навальному во время суда назначили 30-дневный срок заключения до 15 февраля 2021 года. Он отправили в следственный изолятор "Матросская тишина" в Москве.