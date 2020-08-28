Премьер Японии уходит в отставку, - СМИ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

С начала августа премьер уже трижды брал выходной по состоянию здоровья

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает телеканал NHK.

По информации телеканала, сегодня Синдзо Абэ проведет конференцию, на которой официально объявит об отставке и объяснит ее причины.

Отметим, что с начала августа премьер уже трижды брал выходной по состоянию здоровья. Кроме того, за последние две недели он дважды был в больнице, где проходил обследование.

В частности, в 2007 году он уже имел проблемы с кишечником, попав в больницу. Тогда у Синдзо Абэ диагностировали язвенный колит. После этого он ушел в отставку по состоянию здоровья.

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Напомним, ранее главный исполнительный директор социальной сети TikTok Кевин Майер ушел в отставку из-за давления со стороны Белого дома. Как отмечается, Майер решил уволиться через несколько дней после того, как TikTok подал в суд на администрацию президента США Дональда Трампа, чтобы обжаловать запрет властей на работу программы в США.