Премьер-министр Румынии Орбан подал в отставку

Людовик Орбан

Его партия заняла второе место на парламентских выборах

Премьер-министр Румынии Людовик Орбан объявил о своей отставке после того, как его "Национальная либеральная партия" проиграла на парламентских выборах. Об этом сообщает Romania Insider.

По словам Орбана, он и его партия будут пытаться сформировать новую коалицию.

Отметим, что возглавляемая премьер-министром Людовиком Орбаном и поддерживаемая президентом Клаусом Йоханнисом партия, заняла лишь второе место на парламентских выборах, уступив Социал-демократической партии (СДП), набравшая около 30% голосов.

Это поражение ослабило позиции либералов на переговорах с потенциальными партнерами по правоцентристской правящей коалиции. Ее лидеры ясно дали понять, что не хотят, чтобы Орбан возглавил коалиционное правительство. Альянс поддерживает на этой позиции бывшего премьер-министра Дачиана Чолоша, но маловероятно, что либералы уступят.

"Я сделал все, что мог. Мы сделали все, что могли", - заявил он.

Новости по теме: Возможные последствия выборов в Молдове: Присоединение к Румынии и размораживание конфликта в Приднестровье

Ранее сообщалось, что в Румынии произошел пожар в больнице, где лечились больные коронавирусом, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек и еще несколько получили травмы.