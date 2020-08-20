Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович ушел в отставку

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович Фото из открытых источников

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий принял отставку главы польской дипломатии

Премьер-министр принял отставку Яцека Чапутовича и благодарит его за работу. Преемник министра иностранных дел вскоре будет представлен совместно с новым министром здравоохранения. Об этом сообщил в Twitter глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик.

Об отставке главы Министерства иностранных дел ранее заявили в офисе представителя МИДа.



"Министр отметил, что после президентских выборов пришло время сменить главу польской дипломатии и выразил убеждение, что его преемник продолжит нынешнюю линию и будет выступать за дальнейшее укрепление позиции Польши на международной арене", - добавили в ведомстве.

Заметим, Яцек Чапутович возглавлял Министерство иностранных дел Польши с января 2018 года, когда заменил на этом посту Витольда Ващиковского.

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Ранее Чапутович заявлял, что Польша готова быть посредником между властью и оппозицией в Беларуси на фоне массовых протестов после президентских выборов. По его словам, у Польши есть опыт в таких вопросах.