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Премьер-министр Ирландии вернулся к врачебной практике, чтобы помочь в борьбе с COVID-19

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар Фото из открытых источников

В политику Варадкар ушел в 2013 году

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар снова надел врачебный халат, чтобы помочь преодолеть кризис, вызванный распространением коронавірусної болезни COVID-19. Об этом сообщает The Irish Time

Согласно сообщению, Варадкар вернулся в медицинский реестр еще в марте, когда пандемия коронавируса только начала поражать Ирландию, и он должен работать одну смену еженедельно в органах исполнительной службы охраны здоровья, в сфере, которая соответствует его квалификации.

Как отмечается, Варадкар изучал медицину и семь лет работал врачом, прежде чем покинуть профессию и перейти в политику. Его сняли с медицинского учета в 2013 году. Сам он тоже вырос в семье медиков, где отец - врач, а мать - медсестра. Партнер Варадкара Мэттью Баррет, а также две его сестры и их мужья тоже работают в службах здравоохранения.

Известно, что премьер помогает в консультациях по телефону. Каждый, кто потенциально может быть зараженным COVID-19, сначала оценивается по телефону, а не лично, чтобы сдерживать распространение вируса.

Следует заметить, что в прошлом месяце Отдел здравоохранения Ирландии обратился к всем медицинским работникам, которые не работают по профессии, зарегистрироваться на массовый прием набора персонала для преодоления кризиса. Меньше, чем за три дня, заявку подали около 50 тыс. людей

Напомним, по состоянию на 08:00 понедельника, 6 апреля, общее количество больных коронавирусной болезнью COVID-19 по всему миру составляет 1 274 956 человек. 

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