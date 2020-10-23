Премьер-министр Армении выступил за ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах

В Ереване такую идею называют компромиссом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что для Еревана приемлем ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах. Об этом он сообщил в интервью "Интерфакс".

По словам Пашиняна, Армения не сможет договориться с Азербайджаном о составе миротворческой миссии, поэтому компромиссом могут стать представители России. "Для нас приемлем ввод миротворцев. Я могу сказать, что представления Азербайджана по составу миротворцев не совпадут с представлениями Армении по этому вопросу. Если уж говорить о компромиссах, здесь тоже компромиссной версией может стать присутствие российских миротворцев", – сказал глава армянского правительства.

Целесообразность именно такого варианта в Армении объясняют хорошими отношениями Москвы как с Баку, так и с Ереваном. "У РФ хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией. Очень важно учитывать мнения других региональных стран, важно, чтобы конкретные миротворческие силы стабилизировали регион, а не наоборот", – сказал Пашинян.

Напомним, недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев заявили о готовности проведения в Москве переговоров по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

Заметим, 9 октября, по итогам консультаций в Москве Ереван и Баку уже договаривались о перемирии. Однако, на следующий день договоренности не были выполнены, а обстрелы на границе продолжились.

Впоследствии, 17 октября, МИД Армении и Азербайджана приняли новое гуманитарное перемирие в Нагорном Карабахе, которое также было сорвано.