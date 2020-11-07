Премьер Канады Трюдо поздравил Байдена с победой на выборах президента

Джастин Трюдо фото - из открытых источников

По словам премьер-министра, Канада и США имеют уникальные отношения

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил кандидата в президенты США от демократов" Джо Байдена с победой на выборах главы страны. Об этом глава канадского правительства сообщил в Twitter.

По словам Трюдо, он уже ждет на работу с Байденом и вероятным вице-президентом США Камалой Харрис. "Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. Наши две страны - близкие друзья, партнеры и союзники. У нас отношения, которые считаются уникальными на мировой арене. Я жду возможности работать вместе и развивать их вместе с вами", – высказался канадский чиновник.

Также известно, что с победой на выборах президента США Байдена уже поздравили мэры Лондона и Парижа.

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Напомним, в США несколько средств массовой информации на основе данных о подсчете бюллетеней и своих экспертных оценках объявили о победе Джо Байдена на выборах главы страны. По предварительным подсчетам, Байден победил в Пенсильвании, и в целом по стране набрал 273 голоса выборщиков из 270 необходимых.

Сразу после этого Джо Байден заявил о его избрании на должность главы государства. По словам политика, он обещает быть президентом всей страны.