Премьер Италии собирает Кабмин: Завтра Конте подаст в отставку

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте Фото из открытых источников

После заседания правительства Джузеппе Конте отправится к президенту Италии Серджио Маттарелле

Завтра, 26 января, состоится заседание Совета министров Италии, на котором премьер-министр Джузеппе Конте объявит о своей отставке. Об этом сообщает пресс-служба Совета министров Италии.

Согласно сообщению, заседание назначено на 09:00 (08:00 по Киеву).

"Заседание Совета министров состоится завтра, во вторник, 26 января, во время которого премьер-министр Джузеппе Конте сообщит министрам о своем желании отправиться в Квиринальский дворец и подать в отставку", - отметили в Раде.

Также указывается, что после заседания Конте отправится к президенту Италии Серджио Маттарелле.

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Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци, возглавляющий небольшую партию Italia Viva, заявил об отставке двух своих министров из правительства, фактически оставив правящую коалицию без большинства в парламенте. Ренци давно грозился уйти из правительства. Он не соглашался с планами премьер-министра Джузеппе Конте относительно того, как потратить миллиарды евро, обещанные Европейским Союзом, на восстановление экономики.