Премьер Грузии заразился коронавирусом

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По словам Гахарии, он чувствует себя хорошо.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заразился коронавирусом. Он будет лечиться дома. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Издание отмечает, что 31 октября премьер Грузии пошел на самоизоляцию после того, как у одного из его сотрудников подтвердили коронавирус.

"К сожалению, теперь мне придется работать в особом режиме, поскольку коронавирус подтвердился у моего сотрудника, с которым накануне у меня была длительная коммуникация. Соответственно, я перешел в самоизоляцию и продолжу работу в этом режиме", - сообщил премьер.

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