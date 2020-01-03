Премьер Британии исключил возможность нового референдума о независимости Шотландии

Борис Джонсон Фото из открытых источников

Джонсон заявил о необходимости проведения референдума раз в поколение

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что шотландцы еще не готовы к проведению нового референдума о независимости от страны. Об этом он сообщил в интервью BBC.

По словам главы британского правительства, референдумы о независимости должны происходить раз в поколение, а сами они не имеют "объединяющей силы".

"Единственное, что я хотел бы сказать, это то, что референдумы, по моему опыту работы в этой стране, не очень веселые события. У них нет, в частности, объединяющей силы в национальном духе, они должны проводиться только раз за поколение", – высказался Джонсон.

Напомним, недавно первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что ее страна, которая является частью Соединенного Королевства, после Brexit вновь присоединится к Европейскому Союзу. По ее словам, более 230 000 человек со всей Европы сделали Шотландию своим домом.

Предыдущий референдум о независимости Шотландии состоялся 18 сентября 2014 года. Тогда 55% шотландцев проголосовали за то, чтобы страна осталась в составе Британии.

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Ранее сообщалось, что в Великобритании палата общин парламента одобрила торговое соглашение с Европейским Союзом относительно отношений после Brexit. Документ поддержал 521 депутат страны, тогда как 73 выступили против.