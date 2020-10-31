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Премьер Армении запросил у Путина помощь для "обеспечения безопасности"

Никол ПашинянФото: TATYANA ZENKOVICH / TASS

Обращение Еревану объяснили приближением боевых действий к границе Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой немедленного проведения консультаций по определению рода и размера помощи от Москвы. Об этом сообщила пресс-служба МИД Армении.

Отмечается, что в письме глава армянского правительства сообщил о ситуации, которая сложилась в Нагорном Карабахе, и вызовы, которые возникли в связи с ней.

В частности, в Армении заявили о переброске иностранных вооруженных террористов с Ближнего Востока и их участии в боевых действиях против Нагорного Карабаха. "Учитывая приближение боевых действий к границе Армении, факты посягательств на территорию РО, которые уже имели место, премьер-министр Республики Армения обратился к президенту Российской Федерации с немедленным проведением консультаций с целью определения рода и размера помощи, которую Российская Федерация может предоставить Республике Армения для обеспечения ее безопасности", – говорится в сообщении.

При этом в Армении ссылаются на союзнические отношения с Россией и "Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года".

Ранее сообщалось, что Германия выделит 2 млн евро пострадавшим от конфликта в Нагорном Карабахе. По словам главы МИД ФРГ Гайко Мааса, помощь предназначена тем, кто потерял свои вещи и средства к существованию.

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Напомним, недавно пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет участвовать в конфликте в Нагорном Карабахе на стороне Армении. По словам чиновника, РФ лишь может встать на защиту Армении в рамках ОДКБ.

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