Премьер Армении о решении по Нагорному Карабаху: Жизнь 25 тысяч солдат была важнее

По словам Никола Пашиняна, ему докладывали о необходимости прекращения боевых действий

Премьер-министр Армении Никол Пашинян записал обращение к нации, в котором заявил о возможности окружения 20 тысяч солдат и офицеров страны в случае отказа подписать заявление по Нагорному Карабаху. Соответствующее обращение размещено на странице чиновника в Фейсбук.

По словам Пашиняна, во время подписания соглашения с Азербайджаном и Россией он знал, что ставит свою жизнь под угрозу. "Когда создается ситуация, когда военнослужащий не может больше влиять на ситуацию, то он не должен погибать во имя родины, а родина должна идти на жертвы во имя солдата. С этим пониманием я подписал этот печально известный документ, понимая, что риск лично моей гибели высок, не только в политическом, но и физическом смысле. Но жизнь 25 тысяч солдат была важнее", - высказался глава правительства.

Кроме того, Пашинян отметил, что ему докладывали о необходимости прекращения боевых действий и угрозе потери города Степанакерт в непризнанном Нагорном Карабахе. "В случае потери Степанкерта упали бы Аскеран и Мартакерт. В этом случае в окружении оказались бы семь оборонительных районов, в блокаде - более 20 тысяч солдат и офицеров, которым грозили бы смерть или плен", – сказал чиновник.

Новости по теме: В Армении во время митингов против соглашения по Карабаху начались столкновения протестующих с полицией

Напомним, вчера, 11 ноября, в Армении анонсировали внеочередное заседание парламента, посвященное теме отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Однако впоследствии стало известно, что оппозиция не смогла провести заседание из-за недостатка людей.