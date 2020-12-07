Представитель Путина предложил называть жителей Аляски "гражданами Российской империи"

Там также воспринимают инициативу США "новой позицией международных правил"

Уполномоченный представитель президента России Владимира Путина в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил называть жителей Аляски "гражданами Российской империи" после информации о том, что в США считают жителей российских Южных Курил подданными Японии, передает "Интерфакс".

"Я готов переговорить с министерством иностранных дел о том, чтобы жителей Аляски воспринимали как граждан Российской империи", - сказал он.

Трунев также заявил, что считает инициативу США "новой позицией международных правил".

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Напомним, Госдепартамент США признал уроженцами Японии людей, рожденных на Курильских островах, которые считаются частью Российской Федерации