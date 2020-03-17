Правительство Польши ушло на карантин из-за зараженного коронавирусом министра

Министры ожидают результаты тестирования на коронавирус

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Все министры правительства Польши работают в карантинном режиме, поскольку у одного из их коллег обнаружили коронавирус COVID-19. Об этом сообщает RMF24.

"В связи с положительным результатом теста на коронавирус у министра окружающей среды Михала Вося были приняты меры согласно процедур, определенных главным санитарным инспектором. Вчера вечером все министры, присутствовавшие на последнем заседании правительства, были подвергнуты стандартным обследованием, которому подвергаются все, кто имел контакт с зараженным", - заявил пресс-секретарь правительства Петр Мюллер.

Как отмечается, результаты тестирования должны быть известны сегодня, 17 марта. До этого министры, присутствовавшие на последнем совещании, работают в общепринятой процедуре карантина. Затем они будут выполнять рекомендации главного санитарного инспектора. Это никоим образом не влияет на функционирование Совета министров.

Накануне министр окружающей среды Михал Вось заявил, что после обнаружения в воскресенье коронавируса у работника Государственного лесоводства, с которым он контактировал, он был помещен в карантин и провел обследование. Тест показал положительный результат.

Напомним, ранее в командующего Вооруженными силами Польши генерала Ярослава Мики подтвердили заражения коронавирусом COVID-19.