Правительство Польши продолжило карантинные мероприятия

Матеуш Моравецкий EPA-EFE

До 26 апреля продлили запрет воздушного и международного сообщения

В Польше продлили карантинные ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба канцелярии премьер-министра Матеуша Моравецкого в Twitter.

Согласно сообщению, до 19 апреля продлили запрет на работу торговых центров, кинотеатров, парикмахерских, косметических центров. Исключением, как и ранее, есть продуктовые магазины и аптеки. На десять дней продлили ограничение по количеству людей в магазинах и церквях. Крупные строительные магазины будут закрыты на выходных.

До 26 апреля продолжат закрытия школ в стране, запрет воздушного и международного, а также железнодорожного сообщения.

"Мы также продолжаем закрытие границ, санитарный пограничный контроль и обязательный карантин", - сказал Моравецкий.

По его словам, ограничение на массовые мероприятия будут действовать до дальнейшего уведомления. При этом польский премьер отметил, что некоторые введенные ограничения будут работать еще дольше.

По последним данным, в Польше общее количество зафиксированных случаев COVID-19 - 5 341, из которых 284 человека - выздоровели, а 164 человека умерли.

Напомним, правительство Польши готовит новые послабления для украинцев, которые стали нелегалами из-за эпидемии коронавируса. В частности, правительство одобрило продление срока легального пребывания на территории страны иностранцев и в частности украинцев, которые прибыли туда на основании шенгенской визы или в рамках действия безвизового режима.