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Правительство Нидерландов ушло в отставку после скандала с помощью для детей

Фото из открытых источников

Заявление на отставку должен принять король Виллем-Александр

Правительство Нидерландов уходит в отставку во главе с премьер-министром Марком Рютте. Все из-за обвинений в адрес граждан в мошенничестве. Об этом сообщает телеканал NOS.

Рютте подал в отставку, и ее должен принять король Виллем-Александр. Позже в пятницу премьер-министр Нидерландов должен дать пресс-конференцию в связи с отставкой.

Напомним, причиной отставки правительства стали ложные обвинения налоговых органов в адрес более 20 тысяч семей в мошенничестве с получением пособия для детей.

Семьям было предписано вернуть помощь, полученную за несколько лет-начиная с 2012 года. Из-за этого многим пришлось объявить себя банкротами, переехать в другое жилье и стать ответчиками по искам на десятки тысяч евро.

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В ходе разбирательства выяснилось, что "мошенничеством" оказались неправильно заполненные справки или отсутствие у них подписей.

Правительство страны извинилось и выделило более 500 миллионов евро на урегулирование ситуации с выплатой до 30 тысяч евро каждой пострадавшей семье.

 

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